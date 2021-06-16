Що відомо про Бермудський трикутник: підбірка цікавих фактів

Таємничий та загадковий Бермудський трикутник давно тривожить розум людей. Місце, де зникають літаки та кораблі. Що людству відомо про це місце? Читайте на Техно 24.

Почати слід з того, що невідома точна кількість літаків та кораблів, які зникли в межах Бермудського трикутника. Спеціалісти роблять оцінки, згідно з якими там зникло близько 50 кораблів та 20 літаків. Причина їхньої пропажі також невідома, адже від об'єктів часто не залишається навіть уламків.

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Ланка з 5 літаків Grumman TBF Avenger, які 5 грудня 1945 року зникли в межах Бермудського трикутника / Фото Wikipedia

Що нам відомо про Бермудський трикутник