Почати слід з того, що невідома точна кількість літаків та кораблів, які зникли в межах Бермудського трикутника. Спеціалісти роблять оцінки, згідно з якими там зникло близько 50 кораблів та 20 літаків. Причина їхньої пропажі також невідома, адже від об'єктів часто не залишається навіть уламків.
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Ланка з 5 літаків Grumman TBF Avenger, які 5 грудня 1945 року зникли в межах Бермудського трикутника / Фото Wikipedia
Що нам відомо про Бермудський трикутник
- Точні межі Бермудського трикутника не є загальноприйнятими. Його приблизна площа становить від 1 300 000 до 3 900 000 квадратних кілометрів. Область має невизначену трикутну форму.
- Рада з географічних назв США не визнає Бермудський трикутник як офіційний регіон Атлантичного океану.
- Фраза "Бермудський трикутник" вперше з'явилася у статті Вінсента Геддіса у 1964 році. Автор використав її, щоб описати трикутну область, "в якій безслідно зникали сотні кораблів та літаків".
- Не дивлячись на свою моторошну репутацію, в межах Бермудського трикутника рідко трапляються зникнення. Спеціалісти стверджують, що кількість зникнень там не більша, ніж в інших частинах Атлантичного океану, які близькі за площею.
- У 2013 році Всесвітній фонд дикої природи (WWF) провів дослідження морських судноплавних шляхів. Було визначено, що Бермудський трикутник не входить навіть в десятку найнебезпечніших вод для судноплавства у світі.
- Щодня Бермудським трикутником без наслідків пропливають десятки суден, а над ним у повітрі літають безліч літаків. Це робить область однією з найбільш відвідуваних морських областей у світі.
- На території Бермудського трикутника розташована найглибша точка Атлантичного океану – глибина Мілуокі (8 742 метри).