У ніч з 1 на 2 жовтня 2021 року BepiColombo пронісся мимо маленької планети, здійснюючи перший із шести запланованих гравітаційних маневрів. Він став першим зондом землян, який наблизився до планети від 30 квітня 2015 року – саме тоді об поверхню розбилася автоматична міжпланетна станція MESSENGER. Наближаючись та віддаляючись від Меркурія, BepiColombo зробив безліч фотографій. Кілька з них уже опублікували.

Читайте про першу фотографію Меркурія від BepiColombo Станція BepiColombo передала на Землю перший знімок поверхні Меркурія



Одне з найближчих зображень; відстань до Меркурія – 1183 кілометри / Фото ESA

Умови прольоту не сприяли фотографуванню планети у момент максимально зближення. Річ у тім, що BepiColombo пролітав на відстані 199 кілометрів над нічною стороною планети. Оскільки поки апарату доступні лише чорно-білі камери з роздільною здатністю 1024 на 1024 пікселі, то чітких якісних фотографій отримати б не вдалося.



Меркурій з відстані 1410 кілометрів / Фото ESA

Максимальне зближення з планетою відбулося о 23:32 за Всесвітнім координованим часом. Поки що на сайті Європейського космічного агентства доступні фотографії, зроблені після зближення.

Ймовірно, скоро можна буде побачити зображення, зроблені перед прольотом. Також можна припустити, що спеціалісти ESA зроблять відео, як вони це робили раніше після прольотів Землі та Венери.



Меркурій все далі, дистанція – 2418 кілометрів / Фото ESA

Міжпланетну космічну станцію назвали на честь видатного науковця, математика та астронома Джузеппе "Бепі" Коломбо (1920 – 1984).

Вчений займався дослідженням Меркурія. Саме він провів дослідження та розрахував оптимальний шлях космічного апарата з використанням гравітаційних маневрів для досягнення найближчої до Сонця планети. Ці розрахунки взяли на озброєння сучасні спеціалісти Європи та Японії під час планування місії.

Також ці розрахунки були використані NASA для планування місії Mariner 10, що дозволило цьому зонду тричі відвідати Меркурій, а не один раз.

Цікаво, що перший проліт біля Меркурія космічного апарату збігся із днем народженням Джузеппе – він народився 2 жовтня 1920 року.



Прощання з Меркурієм, відстань до планети – 2687 кілометрів / Фото ESA

Наступний проліт біля Меркурія BepiColombo здійснить 23 червня 2022 року.

Під час сьомого зближення з планетою 5 грудня 2025 року апарат вийде на орбіту навколо Меркурія. Тоді почнеться основна наукова місія.