Повідомляється, що вартість апартаментів Bentley Residences Miami стартує від 4,2 мільйона доларів США. Деталі проєкту поки не розголошуються, але є попередня інформація, що він розроблений Sieger Suarez Architects у співпраці з власною командою дизайнерів Bentley і буде побудований на береговій лінії Санні-Айлс-Біч.

Цікаво Перша у світі ферма механічних дерев запрацює у квітні: для чого вони потрібні

Як виглядатиме хмарочос від Bentley

За словами Bentley, будівля складатиметься з 60 поверхів і стане найвищою житловою вежею на береговій лінії США.

Хмарочос матиме циліндричну форму і привабливий фасад.

Він також буде включатиме автомобільний ліфт, як у вежі Porsche.

Фірма також згадує про автономність будівлі, але подробиці про це на ранньому етапі незрозумілі. Мова може йти, наприклад, про наявність сонячних панелей на фасаді для часткового або навіть повного забезпечення електроенергією.



Хмарочос Bentley Residences Miami / Фото Bentley

Інтер'єр будівлі складатиметься з 200 розкішних резиденцій , обставлених високоякісними матеріалами й технікою.

, обставлених високоякісними матеріалами й технікою. У кожному номері буде власний балкон, власний басейн, сауна і душ на відкритому повітрі.

Вікна обіцяють від підлоги до стелі – з них відкриватиметься вид на пляж.

Також буде кілька загальних зручностей, включаючи тренажерний зал, кінотеатр, поле для гольфу та багато іншого.

Хмарочос Bentley Residences Miami / Фото Bentley

Кожна резиденція, побудована з урахуванням потреб власників розкішних автомобілів, матиме вбудований гараж на кілька автомобілів і запатентований автомобільний ліфт Dezervator, а також всі найбажаніші розкішні зручності та сервіс світового класу,

– пояснили в Bentley.

Bentley Residences Miami планують завершити у 2026 році.