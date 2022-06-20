BenQ випустила безрамковий FullHD-монітор із захистом очей: підходить для щоденної роботи

Компанія BenQ розширила асортимент моніторів, анонсувавши модель GW2480L на матриці IPS розміром 23,8 дюйма по діагоналі. Панель відповідає стандарту Full HD, тобто, має роздільну здатність 1920х1080 пікселів.

Монітор призначений BenQ GW2480L для повсякденної роботи. Завдяки вузьким боковим рамкам кілька моніторів можуть бути встановлені пліч-о-пліч для формування багатодисплейної конфігурації. Підставка дає змогу регулювати кут нахилу екрана в діапазоні 25 градусів.

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Характеристики монітора

Яскравість екрана становить 250 кд/м2, контрастність – 1000:1, кути огляду – 178 градусів по горизонталі та вертикалі. Час відгуку GtG дорівнює 5 мс, частота оновлення – 60 Гц. Заявлено 72-відсоткове охоплення колірного простору NTSC.



BenQ GW2480L / Фото BenQ



Панель обладнана стереофонічними динаміками потужністю 1 Вт кожен, гніздом для навушників на 3,5 мм, інтерфейсами HDMI 1.4 та DisplayPort 1.2, а також аналоговим роз'ємом D-Sub.



Монітор обладнаний усіма необхідними портами / Фото BenQ

Технології Flicker-free та Low Blue Light Plus допомагають зменшити напругу очей при тривалій роботі. Функція Brightness Intelligence (B.I.) оптимізує параметри зображення залежно від типу контенту та поточних умов у приміщенні.

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Ціна BenQ GW2480L

BenQ GW2480L є практично універсальним монітором завдяки аудіовиходу та різноманітним портам. Обійдеться він в 190 доларів (≈5246 гривень).

Як повернути старий ноутбук до життя

Якщо у вас є старий ноутбук, який ви не використовуєте вдома, не спішіть його викидати чи віддавати комусь. Так, з часом, вони починають працювати повільніше, але існує рішення від компанії Google, яке здатне повернути їх до життя.

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Завдяки безкоштовному програмному інструменту Chrome OS Flex, який орієнтований на морально застарілі комп'ютери, ви можете перетворити старий ноутбук в Chromebook. Рішення підійде тим, у кого є старий комп'ютер, який повільно завантажується і ще повільніше працює. Очікується, що його можливостей буде достатньо для використання Chrome OS Flex.

Інструмент сумісний як із комп'ютерами на Windows, так і з продукцією Apple. Фактично він дозволяє безкоштовно перетворити електроніку на Chromebook або Chromebox.

Детальніше про те, як відновити старий ноутбук, читайте у нашому матеріалі.