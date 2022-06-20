Монітор призначений BenQ GW2480L для повсякденної роботи. Завдяки вузьким боковим рамкам кілька моніторів можуть бути встановлені пліч-о-пліч для формування багатодисплейної конфігурації. Підставка дає змогу регулювати кут нахилу екрана в діапазоні 25 градусів.

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Характеристики монітора

Яскравість екрана становить 250 кд/м2, контрастність – 1000:1, кути огляду – 178 градусів по горизонталі та вертикалі. Час відгуку GtG дорівнює 5 мс, частота оновлення – 60 Гц. Заявлено 72-відсоткове охоплення колірного простору NTSC.



BenQ GW2480L / Фото BenQ



Панель обладнана стереофонічними динаміками потужністю 1 Вт кожен, гніздом для навушників на 3,5 мм, інтерфейсами HDMI 1.4 та DisplayPort 1.2, а також аналоговим роз'ємом D-Sub.



Монітор обладнаний усіма необхідними портами / Фото BenQ

Технології Flicker-free та Low Blue Light Plus допомагають зменшити напругу очей при тривалій роботі. Функція Brightness Intelligence (B.I.) оптимізує параметри зображення залежно від типу контенту та поточних умов у приміщенні.

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Ціна BenQ GW2480L

BenQ GW2480L є практично універсальним монітором завдяки аудіовиходу та різноманітним портам. Обійдеться він в 190 доларів (≈5246 гривень).

Як повернути старий ноутбук до життя

Якщо у вас є старий ноутбук, який ви не використовуєте вдома, не спішіть його викидати чи віддавати комусь. Так, з часом, вони починають працювати повільніше, але існує рішення від компанії Google, яке здатне повернути їх до життя.

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Завдяки безкоштовному програмному інструменту Chrome OS Flex, який орієнтований на морально застарілі комп'ютери, ви можете перетворити старий ноутбук в Chromebook. Рішення підійде тим, у кого є старий комп'ютер, який повільно завантажується і ще повільніше працює. Очікується, що його можливостей буде достатньо для використання Chrome OS Flex.

Інструмент сумісний як із комп'ютерами на Windows, так і з продукцією Apple. Фактично він дозволяє безкоштовно перетворити електроніку на Chromebook або Chromebox.

Детальніше про те, як відновити старий ноутбук, читайте у нашому матеріалі.