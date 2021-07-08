Бельгійський художник присоромив чиновників за допомогою нейромережі

Художник з Бельгії Дріс Депортер запустив проєкт The Flemish Scrollers, що перекладається як "Фламандські Скроллери". Він покликаний присоромити чиновників, які під час урядових засідань дозволяють собі сидіти у смартфонах.

Спеціальне програмне забезпечення за допомогою нейромережі аналізує доступні на YouTube відеозаписи засідань фламандського уряду. Далі програма розпізнає смартфони в руках політиків.

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Що відомо

Також додаток розпізнає обличчя чиновників, після чого поіменно визначає, хто саме відволікається на смартфон під час роботи.

цієї аналітики викладаються на сторінках проєкту в Twitter і Instagram – з тегом чиновника, який провинився.

Видання The Next Web припустило, що проєкт може бути спрямований не стільки на дискредитацію чиновників, скільки на те, щоб звернути їх увагу на стрімке поширення стеження за допомогою ШІ.

Коли законодавці стануть мішенями, вони, можливо, будуть більш зацікавлені в регулюванні "зброї",

— зазначив автор замітки Томас Маколей.