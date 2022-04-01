У Бельгії зупинили важливий для напівпровідникової промисловості завод

Напівпровідникова промисловість уже протягом третього року поспіль постає перед різними труднощами. У Бельгії через посилення екологічних вимог закрили підприємство 3М, що забезпечувало 80% потреби світового ринку в охолоджувальній рідині для травлення кремнієвих пластин.

Як пояснює видання Business Korea, завод 3M у Європі постачав своєю продукцією найбільших виробників напівпровідникових компонентів на зразок TSMC, Samsung Electronics, SK hynix та Intel.

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Чому це так важливо

Охолоджувальна рідина потрібна для обробки кремнієвих пластин, з яких отримують кристали напівпровідникових чіпів. Підприємство 3M закрилося 8 березня на невизначений термін, поставивши під загрозу функціонування профільних виробництв своїх клієнтів.

За даними джерел знайомих із ситуацією, запасів охолоджуючої рідини вистачить на термін від одного до трьох місяців. За цей час одержувачам даного виду продукції належить вирішити проблему, спричинену закриттям бельгійського підприємства, оскільки місцева влада стурбована впливом хімічного виробництва на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Як це виробництво впливає на довкілля

Речовини, що входять до складу охолоджуючої рідини, не розчиняються в маслі і воді, не руйнуються під впливом високих температур і здатні накопичуватися в організмі людини, викликаючи гормональні збої.