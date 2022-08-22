Британська корпорація BBC скасувала всі ліцензії на фільми та серіали для росії

Пропагандисти росії бідкаються, що Британська Телерадіомовна Корпорація (BBC) відкликала дозволи на свої фільми та серіали. Вони вже почали зникати з місцевих онлайн-кінотеатрів.

Як повідомляє джерело, низка проєктів усе ще доступна на таких платформах, як "Кінопоіск". Це серіали "Доктор Хто" та "Мерлін", наприклад, а також "Тюдори", "Порожня корона", "Убиваючи Єву" та інші. Однак багато інших уже зникли для окупантів.

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Що відомо

Наразі недоступні такі серіали, як:

"Вулиця різника",

"Міс Марпл",

"Війна і мир",

"Гордість та упередження" та інші.

Виправдовуючись за зникнення контенту, "Кінопоіск" написав своїм користувачам, що "передплатний каталог ніколи не був статичним — контент додавався та випадав". Компанія ще раніше заявляла, що продовження прав на закордонний контент тепер займає більше часу і частина творів видаляється. А щоб применшити ймовірне незадоволення клієнтів, вказують на те, що на сервісі виходять інші зарубіжні новинки.

Однак, судячи з усього, затримки тут ні до чого. Річ у тім, що ще в березні BBC оголосила , що через вторгнення росії в Україну, припинить ліцензування всього контенту для росіян, тому можна стверджувати, що тільки зараз почали завершуватись деякі контракти.

Наразі неясно, що буде з контентом, який залишився. Імовірно, компанія просто дочекається закінчення договорів на кожен окремий продукт і більше не буде їх продовжувати. Таким чином поступово російські стримінгові сервіси втратять і все інше.

Як уточнює джерело, "Яндекс", якому й належить сьогодні "Кінопоіск", уклав довгостроковий контракт із BBC Studios у 2019 році. Він передбачав права на трансляцію понад 100 годин нового художнього контенту, виробленого BBC. Це серіали, фільми та понад 150 дитячих шоу та мультфільмів.