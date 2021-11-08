Нову технологію SoftBank розробляє разом з Кіотським університетом, Технологічним інститутом Канадзави та Національним інститутом інформаційних та комунікаційних технологій Японії.

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Як працює нова технологія

У рішенні SoftBank застосують спеціальні бездротові передавачі – вони працюватимуть разом з базовими станціями. Гігант уже почав модернізувати понад 200 000 базових станцій 4G – вони забезпечать підтримку мереж 5G. Вже на початку 2022 року ці станції зможуть на відстані заряджати мобільні пристрої абонентів.

Як щодо безпеки?

Технологічно потужність сигналу обмежена до безпечних показників, аби запобігти негативному впливу на людський організм. Наразі зарядити пристрій можна на відстані не далі ніж 10 метрів від станції, однак далі цей параметр розширять і одна станція зможе охопити територію в радіусі 100 метрів.

Що можна буде зарядити?

Завдяки технології SoftBank можна буде зарядити акумулятори таких пристроїв, як:

розумні годинники;

фітнес-браслети;

навушники тощо.

До речі, цю ж технологію можна буде застосувати для безконтактної зарядки імплантатів та інших пристроїв включно з такими, які мають електронні мітки.

Коли технологія буде застосована масово

Зараз використання цієї технології у Японії заборонене. За заявою SoftBank на масовий ринок рішення вийде у 2025 році.