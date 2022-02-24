Адміністрація Байдена веде переговори з економічними центрами в Азії, щоб заручитися їхньою підтримкою жорстких санкцій і пакетів експортного контролю проти Росії. Наразі Вашингтон, за даними видання, отримав підтримку від Сінгапуру, Японії та Тайваню.

Цікаво Інформаційний тероризм: які телеграм-канали поширюють фейки, серед них відомі імена

Що відомо

Ці заходи є частиною ширшого пакета санкцій, спрямованого на руйнування економіки та технологічних секторів Росії.

Три азійські країни є основними виробниками напівпровідників, комп’ютерних чипів та інших високотехнологічних експортних товарів, на які покладається Росія.

Усі напівпровідники на планеті частково виготовляються за допомогою програмного забезпечення або інструментів США, тож це зупинить будь-які поставки в Росію,

— сказав Foreign Policy в електронному листі Кевін Вольф, колишній високопоставлений співробітник міністерства торгівлі, який зараз працює в юридичній фірмі Akin Gump.

Офіційні органи Сінгапуру та Тайваню у Вашингтоні на прохання про коментар виданню не відповіли.

Посольство Японії послалося на заяви прем'єр-міністра Фуміо Кісіди та міністра закордонних справ Хаясі Йосімаси, які засудили дії Росії як явне порушення міжнародного права і заявили, що Японія буде працювати з міжнародним співтовариством і його партнерами по G-7 над "жорсткою відповіддю, включаючи санкції".

Від технологічних санкцій постраждають важливі галузі російської економіки: нафтогазова, військова промисловість, авіація та інші. Під ударом будуть навіть ті невдалі спроби Росії виготовляти власні смартфони та комп'ютери, які вона робила протягом останніх років. Під заборону також потрапить імпорт споживчої електроніки, смартфонів і автомобілів. Японія, Сінгапур і Тайвань вже підтвердили готовність підтримати санкції США.