Наша атмосфера складається з багатьох шарів: тропосфери, стратосфери, мезосфери, термосфери та екзосфери. При цьому умовною межею космосу зазвичай вважають так звану Лінію Кармана, яка знаходиться на висоті трохи більше ста кілометрів. Досягнення цієї точки дозволило б бактеріям бути захопленими частинками космічного пилу і з надзвичайно високою швидкістю відправитися в глибокий космос.

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Теорія панспермії отримує нові докази

Провідний автор дослідження Арджун Берера розповідає, що вертикальні вітри дмуть на Землі зі швидкістю понад 500 кілометрів за годину.

Особливо сильні вони під час геомагнітних бур поблизу північного і південного полюсів, викликаних сонячним вітром.

Вони цілком можуть викинути бактерії, здатні виживати в екстремальних умовах, у далекий космос.

Згідно з розрахунками, мікроби можуть бути підняті такими вітрами навіть на висоту 150 кілометрів.

До речі, подібні мікроорганізми були знайдені на зовнішній стороні МКС. Їх дослідження показує, що бактерії прибули з Землі вже після того, як станція була виведена на орбіту.

Арджун Берера каже, що достатньо всього кількох біологічних частинок, які виживуть у космосі, покинувши Землю, щоб, потрапивши в відповідні умови, вони зародили життя в іншому світі. Однак те саме могло статися й у зворотному порядку – з іншої планети на Землю. Це наводить на так звану "теорію панспермії".

Що таке Панспермія Це одна з теорій, яка намагається пояснити походження життя на Землі. Згідно з нею, певні його елементи – зародки – були занесені на планету з космосу. Це могли бути різноманітні спори мікроорганізмів, які переносяться з одного небесного тіла на інше з метеоритами або іншим шляхом. Це наводить на іншу давню теорію, яка припускає, що в давнину, на початку існування Сонячної системи, на ранньому Марсі з імовірно теплою і вологою атмосферою могла розвинутися бактеріальна форма життя, яка пізніше завдяки панспермії була перенесена на Землю сонячними вітрами, де й розвинулась повніше.

Навіть якщо ймовірність втечі бактерії з Землі досить низька, наприклад, раз на 50 років, то якщо говорити про планетарні часові масштаби, існує безліч можливостей передачі життя,

— говорить вчений.

У перспективі дослідники хотіли б вивчити можливість появи життя через бактерії з Землі на крижаних супутниках Юпітера і Сатурна.