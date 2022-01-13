Наша атмосфера складається з багатьох шарів: тропосфери, стратосфери, мезосфери, термосфери та екзосфери. При цьому умовною межею космосу зазвичай вважають так звану Лінію Кармана, яка знаходиться на висоті трохи більше ста кілометрів. Досягнення цієї точки дозволило б бактеріям бути захопленими частинками космічного пилу і з надзвичайно високою швидкістю відправитися в глибокий космос.
Цікаво Galaxy Z Fold3 / Z Flip3: переваги третього покоління революційних складаних смартфонів Samsung
Теорія панспермії отримує нові докази
- Провідний автор дослідження Арджун Берера розповідає, що вертикальні вітри дмуть на Землі зі швидкістю понад 500 кілометрів за годину.
- Особливо сильні вони під час геомагнітних бур поблизу північного і південного полюсів, викликаних сонячним вітром.
- Вони цілком можуть викинути бактерії, здатні виживати в екстремальних умовах, у далекий космос.
- Згідно з розрахунками, мікроби можуть бути підняті такими вітрами навіть на висоту 150 кілометрів.
Арджун Берера каже, що достатньо всього кількох біологічних частинок, які виживуть у космосі, покинувши Землю, щоб, потрапивши в відповідні умови, вони зародили життя в іншому світі. Однак те саме могло статися й у зворотному порядку – з іншої планети на Землю. Це наводить на так звану "теорію панспермії".
Що таке ПансперміяЦе одна з теорій, яка намагається пояснити походження життя на Землі. Згідно з нею, певні його елементи – зародки – були занесені на планету з космосу. Це могли бути різноманітні спори мікроорганізмів, які переносяться з одного небесного тіла на інше з метеоритами або іншим шляхом. Це наводить на іншу давню теорію, яка припускає, що в давнину, на початку існування Сонячної системи, на ранньому Марсі з імовірно теплою і вологою атмосферою могла розвинутися бактеріальна форма життя, яка пізніше завдяки панспермії була перенесена на Землю сонячними вітрами, де й розвинулась повніше.
Навіть якщо ймовірність втечі бактерії з Землі досить низька, наприклад, раз на 50 років, то якщо говорити про планетарні часові масштаби, існує безліч можливостей передачі життя,
— говорить вчений.
У перспективі дослідники хотіли б вивчити можливість появи життя через бактерії з Землі на крижаних супутниках Юпітера і Сатурна.