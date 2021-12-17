Явище неймовірної краси помітили науковці з Університету Вайомінгу. Схожість бактерій з шедевром мистецтва надав ген, який скупчує організми у круглі рої.

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Вчені, які штучно забарвили рої бактерій, отримали неймовірну схожість фото із "Зоряним небом".

Соціальні бактерії відтворили картину Ван Гога / Фото Університету Вайомінгу

На світлині видно жовті та сині розводи – це два штами міксобактерій при десятикратному збільшенні. Вони об’єднуються завдяки гену TraAB, який буквально "склеює" їх та дозволяє координуватися разом у пошуках їжі.

Наша робота показує, як соціальна бактерія окрім лікарської та господарської користі може також слугувати як художній витвір мистецтва,

– сказав мікробіолог Деніел Уолл.

Соціальні бактерії / Фото Університету Вайомінгу

Чому ці бактерії називаються соціальними? Ці живі створіння мають засади соціального життя – для того, щоб вижити, вони навчилися розрізняти своїх родичів серед інших організмів. Дослідники вже багато років захоплюються цією соціальною поведінкою, проте досі не змогли визначити модель поведінки бактерій до кінця.

Соціальні бактерії / Фото Університету Вайомінгу