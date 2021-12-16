Судячи з усього, бактерії почали виробляти особливі ферменти у відповідь на забруднення навколишнього середовища. Відкриття в перспективі допоможе людству, якщо вдасться зрозуміти його особливості.

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Що відбувається з бактеріями

Суть відкриття у тому, що бактерії по всьому світу почали еволюціонувати, щоб пристосуватися для перероблення пластику. Дослідники виявили у різних мікробів близько 30 тисяч ферментів, які здатні зруйнувати 10 різних типів пластику, що викидаються людиною після використання.

Це не перше дослідження на дану тему. П'ять років тому вчені з Японії вивчали ґрунт і мул в районі одного з центрів з перероблювання пластмас. Вони виявили бактерію, яка за допомогою спеціальних ферментів переробляла упаковки з термопластику і трансформувала матеріал в енергію. Пізніше з'ясувалося, що це не одиничний випадок, а загальносвітова тенденція.

Тоді науковці прийшли до висновку: еволюція мікробіомів по всьому світу стала відповіддю природи на зростаюче забруднення пластиком.

Цю теорію підтверджувало відкриття вчених зі Швеції, які встановили, що бактерії з руйнівними для пластику ферментами найбільш поширені саме в місцях сильного забруднення. Це, на думку авторів дослідження, є яскравою демонстрацією того, як навколишнє середовище реагує на тиск, який людство чинить на нього.

Ян Зримець, один з учених, що працювали над аналізом, зазначив, що це дивовижне відкриття ілюструє масштаб проблеми.

Зараз дуже мало відомо про ферменти, що розкладають пластик, і ми не очікували знайти їх так багато в такій великій кількості різних мікробів і середовищ проживання,

– додає він.

Що тепер

Наступним кроком буде тестування ферментів у лабораторії для ретельного вивчення їх властивостей і швидкості розкладання пластику.

Так ми зможемо створити мікробні колонії з цільовими функціями розкладання для конкретного полімеру,

– каже Олексій Железняк, ще один учасник досліджень.

Якщо вченим вдасться досягти задуманого, тоді це наукове відкриття допоможе прискорити перероблювання пластику, який не може бути використаний повторно.