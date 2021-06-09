3D-друк став відігравати важливу роль у сучасному ракетобудуванні. Ключові гравці, такі як Rocket Lab, NASA і SpaceX, активно використовують цю технологію при створенні ракет-носіїв, космічних кораблів та інших пристроїв. Тепер на "вечірку" прийшов стартап Relativity Space зі своєю недавно презентованою ракетою Terran R, яку описують, як повністю надруковану на 3D-принтері.
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Презентація ракети носія Terran R: дивитись відео онлайн
Детальніше про ракету-носій
Relativity Space описує Terran R, як двоступеневу ракету-носій, висота якої становить 66 метрів, а діаметр – 4,9 метра. Каліфорнійська компанія розробляє ракету для запуску супутників і для міжпланетних подорожей, оснащуючи її здатністю доставляти 20 тисяч кілограмів корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту.
Перший ступінь Terran R буде оснащена 7 ракетними двигунами Aeon R, надрукованими на 3D-принтері. Другий ступінь матиме один двигун Aeon Vac.
Relativity Space заявляє, що ракета буде повністю багаторазовою, включаючи двигуни, перший та другий ступінь та 5-метровий обтічник. Щоправда, поки не зовсім зрозуміло, як саме компанія планує повертати другий ступінь.
Дата першого запуску точно невідома. Очікується, що вперше ракета носій Terran R полетить у 2024 році або пізніше.