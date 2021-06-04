Готова інфраструктура для посадки аеротаксі

Багатоповерхові паркувальні майданчики є ідеальним рішенням для вертипортів. Вони розташовані у відносній доступності від центрів скупчення громадян та практично забезпечені необхідною інфраструктурою для аеротаксі.

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Такі майданчики мають кілька безумовних переваг:

конструкції мають значний запас міцності, що дозволяє здійснити посадку вертипортів;

майданчики забезпечені ліфтами;

вони починають оснащуватися зарядками для електромобілів, а відтак мають потужні силові електричні канали, що вкрай знадобиться для зарядки акумуляторів аеротаксі.

Проблемою на ранніх етапах розгортання послуг аеротаксі стане дозвіл від наглядових органів, оскільки літати і приземлятися доведеться над густозаселеними районами.

Зазначимо, що сама ідея скористатися вже готовою інфраструктурою багатоповерхових паркувальних майданчиків для організації вертипортів дуже вдала і має усі шанси на повноцінну реалізацію.

Аеротаксі Joby Aviation

П'ятимісні аеротаксі Joby Aviation здатні будуть перевозити громадян на відстань від 8 до 240 кілометрів зі швидкістю до 320 км/г. Придбання компанією Joby Aviation аналогічного за призначенням підрозділу Uber Elevate надала розробникам додаток з наскрізного управління поїздками від таксі до перельоту і знову до поїздки на наземній автівці до пункту призначення. Безумовно, пересування по місту у низці випадків стане швидшим та зручнішим, хоча ціна питання тривалий час буде доволі високою.



Вертипорт Joby Aviation / Фото Joby Aviation

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Водночас аеротаксі будуть значно дешевші та тихіші від звичайних вертольотів. Це обіцяє з часом зробити новий вид повітряного електричного транспорту настільки масовим явищем, що йому знадобляться дахи усіх паркувальних майданчиків у місті і не тільки.