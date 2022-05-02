Багатомільйонні рахунки Xiaomi заарештовано в Індії: у чому звинувачують компанію

Влада Індії заарештувала мільйони доларів компанії Xiaomi за начебто порушення місцевих законів. Китайський виробник усе заперечує.

Джерело називає суму в 725 мільйонів доларів. Державна організація Directorate of Enforcement заявила, що місцевий підрозділ Xiaomi перерахував еквівалент 55,5 мільярда рупій трьом іноземним організаціям з порушенням валютного законодавства.

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Що сталося

Кошти були заарештовані ще 30 квітня.

Агентство з боротьби з фінансовими злочинами каже, що величезні суми були переведені компанією Xiaomi Technology India Private Limited за вказівкою китайської материнської компанії.

Незаконні грошові перекази іноземним організаціям нібито передавалися як роялті, хоча такими не були.

Це було зроблено "для кінцевої вигоди групи Xiaomi" з порушенням пункту 4 Закону Про управління іноземною валютою 1999 року. У ньому йдеться про заборону подібних операцій.

Xiaomi India опублікувала відповідь, в якій говориться, що всі виплати роялті та звіти в банк є законними й правдивими. Роялті, згадані Державним агентством Directorate of Enforcement, призначалися для ліцензованих технологій та інтелектуальної власності, що використовуються в індійській версії продуктів Xiaomi.

Ці виплати роялті, які зробила Xiaomi India, були за ліцензовані технології та IP-адреси, які використовуються в наших індійських версіях продуктів. Ми прагнемо тісно співпрацювати з державними органами для з'ясування будь-яких непорозумінь,

– йдеться в заяві Xiaomi.

Варто зазначити, що Xiaomi є найбільшим гравцем ринку смартфонів в Індії. У 2021 році її частка складала 24 відсотки, згідно з дослідженнями Counterpoint Research. Південнокорейська Samsung з часткою 19 відсотків зайняла друге місце.