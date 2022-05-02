Джерело називає суму в 725 мільйонів доларів. Державна організація Directorate of Enforcement заявила, що місцевий підрозділ Xiaomi перерахував еквівалент 55,5 мільярда рупій трьом іноземним організаціям з порушенням валютного законодавства.
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Що сталося
- Кошти були заарештовані ще 30 квітня.
- Агентство з боротьби з фінансовими злочинами каже, що величезні суми були переведені компанією Xiaomi Technology India Private Limited за вказівкою китайської материнської компанії.
- Незаконні грошові перекази іноземним організаціям нібито передавалися як роялті, хоча такими не були.
- Це було зроблено "для кінцевої вигоди групи Xiaomi" з порушенням пункту 4 Закону Про управління іноземною валютою 1999 року. У ньому йдеться про заборону подібних операцій.
Xiaomi India опублікувала відповідь, в якій говориться, що всі виплати роялті та звіти в банк є законними й правдивими. Роялті, згадані Державним агентством Directorate of Enforcement, призначалися для ліцензованих технологій та інтелектуальної власності, що використовуються в індійській версії продуктів Xiaomi.
Ці виплати роялті, які зробила Xiaomi India, були за ліцензовані технології та IP-адреси, які використовуються в наших індійських версіях продуктів. Ми прагнемо тісно співпрацювати з державними органами для з'ясування будь-яких непорозумінь,
– йдеться в заяві Xiaomi.
Варто зазначити, що Xiaomi є найбільшим гравцем ринку смартфонів в Індії. У 2021 році її частка складала 24 відсотки, згідно з дослідженнями Counterpoint Research. Південнокорейська Samsung з часткою 19 відсотків зайняла друге місце.