У багатьох популярних роутерах виявили критичну вразливість: хто під загрозою

Американський стартап в області кібербезпеки SentinelOne виявив критичну уразливість у популярних роутерах. Серед "жертв" – найпопулярніші бренди.

Уразливість отримала ідентифікатор CVE-2021-45388. Вона зосереджена в модулі ядра NetUSB тайванської KCodes.

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Хто під загрозою

NetUSB використовується для забезпечення функціональності USB-over-IP в роутерах брендів:

TP-Link,

D-Link,

Western Digital,

Netgear,

Tenda,

EDiMAX.

Вразливість отримала оцінку небезпечності 9,8 з 10 балів за шкалою CVSS. Проблема зачіпає мільйони пристроїв по всьому світу. Роутери зазначених брендів також широко поширені й в Україні.

За даними самої KCodes, їх компонент встановлений більш ніж в 20 відсотках мережевих пристроїв по всьому світу. Уразливість полягає в тому, що зловмисники можуть використовувати підключені до роутера ПК та інші пристрої, щоб майнити криптовалюту. Крім того, вони можуть зробити маршрутизатори частиною ботнету і здійснювати DDoS-атаки.

Наразі лише компанія Netgear випустила для своїх роутерів оновлення безпеки, яке усуває баг. Інші виробники можуть зробити це дуже швидко, оскільки KCodes має відповідне оновлення, представлене наприкінці 2021 року.