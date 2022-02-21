Багато хто проміняє руку на iPhone, – керівник Berkshire Hathaway про результати Apple

Попри проблеми з ланцюжком поставок, Apple знову показує рекордні продажі пристроїв та сервісів. Керівник Berkshire Hathaway, яка володіє 5,5% акцій Apple, прокоментував результати її діяльності.

У першому кварталі 2022 фінансового року компанія показала рекордні продажі iPhone, Mac, Watch і своїх сервісів. Чарлі Мангер, віцеголова американського холдингу Berkshire Hathaway, вражений результатами.

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Що сказав Чарлі Мангер

Apple безбожно добре управляється, багато хто проміняє руку на iPhone,

– коментує результати роботи Apple Чарлі Мангер.

Компанія, судячи з усього, не сильно постраждала від проблем з ланцюжком поставок.

Yahoo Finance повідомляє, що Apple продала iPhone на рекордну суму в 71,6 мільярда доларів.

Акції за останній рік зросли на 28%, збільшившись у ціні більше, ніж акції Google, Microsoft і Amazon.

У пресрелізі Apple минулого місяця компанія повідомила про рекордно високий дохід у розмірі 123,9 мільярда доларів, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Мангер каже, що він оцінює силу компанії по тому, наскільки вона подобається клієнтам:

У мене є безліч друзів, які розлучилися б зі своєю правою рукою, перш ніж розлучилися б зі своїм iPhone. Це надзвичайно потужна позиція,

– додає підприємець.

Інтерв'ю Мангера з'явилося на тлі чуток про потенційні нові продукти, які ми побачимо в цьому році. У березні очікують чергову презентацію Apple, на якій ми можемо побачити новий iPhone SE, iPad Air 5 і три нових комп'ютери Mac.

Восени вийдуть нові смартфони iPhone 14, які вже запущені в тестове виробництво.