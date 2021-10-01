Збій виникає в додатку Messages. Він може видаляти фото не лише з пам'яті пристрою, але й у хмарі.

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Як проявляється баг

Якщо користувач зберіг фото з чату в Messages, а потім видалив бесіду в додатку, то при наступному резервному копіюванні даних в iCloud, фотографія буде видалена – як на смартфоні, так і в хмарі.

Як пише джерело, функція резервного копіювання iCloud увімкнена на пристроях більшості користувачів iPhone, і бекап робиться автоматично.

Тому якщо ви регулярно видаляєте ланцюжки повідомлень, збережені з них фото зникнуть при включеному резервному копіюванні iCloud.

Компанія поки що не прокоментувала ситуацію. Невідомо, коли вона випустить виправлення.

Поки що виходом із ситуації може бути відключення резервного копіювання, або ж припинення видалення діалогів з Messages.

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