Axiom Space відклала свою першу приватну експедицію до МКС: нова дата запуску

Американський виробник модулів і компонентів орбітальних станцій Axiom Space планував запуск місії до МКС на лютий 2022 року. Проте плани раптово змінилися. Компанія назвала нову дату.

Як стало відомо, політ відкладають на місяць. Нова дата запуску – 31 березня. Компанія також розповіла про причини перенесення.

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Що відомо

Зміна дати відбулась "у зв'язку з додатковою підготовкою космічного корабля і рухом космічної станції" .

. На МКС протягом 8 днів перебування екіпаж займатиметься науковою, інформаційно-пропагандистською та комерційною діяльністю.

Екіпаж складатиметься з чотирьох людей. Вони будуть співпрацювати з астронавтами, які наразі проживають на станції.

Раніше відправка місії Ax-1 планувалася на 21 лютого. У космос полетять колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець Ларрі Коннорс, який виконуватиме роботу пілота, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе. Всі вони після медичної перевірки та спеціальної підготовки допущені до польоту.

До речі, у грудні NASA схвалило ще одну експедицію – Ax-2, яка повинна відбутися в період від осені 2022 року до весни 2023 року. В обох випадках командирами експедицій стануть досвідчені астронавти, які раніше працювали в NASA.