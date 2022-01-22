Як стало відомо, політ відкладають на місяць. Нова дата запуску – 31 березня. Компанія також розповіла про причини перенесення.

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Що відомо

Зміна дати відбулась "у зв'язку з додатковою підготовкою космічного корабля і рухом космічної станції" .

. На МКС протягом 8 днів перебування екіпаж займатиметься науковою, інформаційно-пропагандистською та комерційною діяльністю.

Екіпаж складатиметься з чотирьох людей. Вони будуть співпрацювати з астронавтами, які наразі проживають на станції.

Раніше відправка місії Ax-1 планувалася на 21 лютого. У космос полетять колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець Ларрі Коннорс, який виконуватиме роботу пілота, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе. Всі вони після медичної перевірки та спеціальної підготовки допущені до польоту.

До речі, у грудні NASA схвалило ще одну експедицію – Ax-2, яка повинна відбутися в період від осені 2022 року до весни 2023 року. В обох випадках командирами експедицій стануть досвідчені астронавти, які раніше працювали в NASA.