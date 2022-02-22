Авторське право для штучного інтелекту: чи може алгоритм бути власником картини

Бюро реєстрації авторських прав США (USCO) розглянуло справу Стівена Тайлера, який намагався захистити авторські права на зображення від імені алгоритму Creativity Machine. Про вердикт – далі.

Як стало відомо, USCO відхилило запит про надання авторських прав на твір мистецтва штучному інтелекту. Рада постановила, що створене алгоритмом зображення не містить елемент "людського авторства", необхідний для захисту прав.

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Що відомо

Створений винахідником штучного інтелекту Стівеном Талером алгоритм називається Creativity Machine.

Він переробляє існуючі зображення для створення нового твору мистецтва, при цьому вимагаючи вкрай мінімального втручання з боку людини.

Коли Талер представив одну з робіт для захисту авторських прав, в USCO відповіли відмовою.



Одне з творінь Creativity Machine / Фото Steven Thaler та Creativity Machine

В бюро заявили, що чинний закон Про авторське право забезпечує захист тільки "плодів інтелектуальної праці", які "засновані на творчих силах розуму". Таким чином, робота, захищена авторським правом, "повинна бути створена людиною", і відомство заявляє, що не буде реєструвати роботи, "створені за допомогою машини або простого механічного процесу", в яких відсутнє втручання або творчий внесок з боку автора-людини.

Однак, пише джерело, це зовсім не означає, що будь-який твір мистецтва, створений з використанням ШІ, не може бути захищений. Талер наполягав на тому, що люди не брали в створенні зображень Creative Machine ніякої участі, тому що його мета полягала в тому, щоб довести, що твори, створені машинами, можуть отримати захист.

Тому якщо хтось спробує захистити авторські права на аналогічну роботу, стверджуючи, що це продукт їх власної творчості, результат може виявитися зовсім іншим.