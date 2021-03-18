Авторизуватись в Дії можна з ID-карткою через модуль NFC

Зараз аби авторизуватись у мобільному додатку Дія, потрібно було бути клієнтом банку, який під'єднаний до системи BankID НБУ. Та зараз Мінцифра працює над тим, щоб авторизація відбувалась через модуль NFC у смартфоні.

Як розповів глава Міністерства цифрової трансформації, авторизація відбуватиметься за допомогою ID-картки через модуль NFC.

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Чому це важливо

Багато українців не могли долучитись до Дії тільки тому, що їхній банк не був включений до системи BankID НБУ. Незабаром українські громадяни, що мають ID-картку, зможуть авторизуватись за допомогою смартфона з модулем NFC. Саме завдяки цій технології можна виконати оплату зі смартфона чи смарт-годинника.

Ми звикли оплачувати покупки онлайн, піднісши телефон до терміналу. Це дає змогу зробити технологія NFC, яка скоро буде доступна в Дії, – розповів Федоров.

Як це працюватиме

Наразі додаток Дія розпізнає лише номер документа. Але незабаром достатньо буде просто прикласти ID-паспорт до додатку.

Також він додав, що незабаром стартує бета-тестування NFC-авторизації і технології PhotoID в додатку. Це буде додатковий спосіб авторизації.