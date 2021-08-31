У публікації на своєму особистому каналі він висловив стурбованість тим, куди рухається сучасний світ. Зокрема й способами використання технологій.

Цікаво Кого чекає Україна: які компанії мають офіційні представництва, а про які ми лише мріємо

Куди ми рухаємось

На думку Дурова світ стає дедалі авторитарнішим, а керівники як держав, так і великих корпорацій використовують технології для встановлення контролю над людьми. Сьогодні ми оточені камерами спостереження, а більшість досліджень показують, що людство зараз менш вільне, ніж іще кілька років тому.

Китай на своєму прикладі показав усьому світові, що побудова сильної та успішної економіки цілком можлива навіть за відсутності громадянських та економічних свобод. А подекуди без них навіть краще. Це спонукало інші держави звернути на цю практику свою увагу. Проте не для того, щоб їй запобігти, а щоб перейняти для себе. Тому ми й бачимо все частіші утиски свободи слова, все більше обмежень пересування та зборів.

Прикладом підприємець наводить Apple та Google, які сьогодні цензурують інформацію та додатки, а також платіжні системи Visa і Mastercard, котрі вирішують, що можна продавати, а що не можна.

З кожним роком ми віддаємо все більше влади й контролю над нашим життям жменьці безвідповідальних керівників корпорацій, яких ми не вибирали,

– пише Дуров.

Смартфони при цьому він називає "пристроями стеження", які ми носимо добровільно. Вони дають корпораціям можливість використовувати наші дані як завгодно.

Під кінець Павло Дуров ставить питання: "Що стане спадщиною нашого покоління? Чи ввійдемо ми в історію як ті, хто дозволив вільним суспільствам перетворитися на похмурі кошмари? Чи нас пам'ятатимуть як тих, хто захищав свободи, за які так наполегливо боролися попередні покоління?"

Нещодавно ми писали про цензуру з боку Apple, на яку вона погодилась на вимогу Китаю. Компанія забороняє гравіювати на своїх пристроях не лише стандартні й уже звичні нецензурні та дискримінаційні слова, а й деякі слова, фрази та навіть цифри, що стосуються історичних подій у Китаї, його політичної системи, Комуністичної партії, окремих чиновників, а також дисидентів. Крім того, заборонені згадки незалежних інформаційних агентств та загальні терміни, що стосуються релігій, демократії та прав людини.

Якщо ви шукаєте надійну техніку, ми знаємо виробника з бездоганною репутацією, який на українському ринку вже 16 років. Будьте певні: в ASUS можна підібрати техніку на будь-який смак та гаманець. Деталі – на сайті.