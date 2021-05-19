Фахівці Массачусетського технологічного інституту виявили, що публічна вказівка на фейковість ретвіту не покращує якість наступних ретвітів автора. Щоб домогтися зниження кількості фейків, потрібно писати автору особисті повідомлення, а не викривати його публічно.

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Що показало дослідження

Отримавши публічний осуд, автор починає поширювати ще більше фейків з ухилом у бік своїх політичних переконань. При цьому їх мова стає ще більш токсичною.

Вчені взяли 2000 користувачів Twitter, які регулярно ретвітили неправдиві повідомлення.

Хибність ретвітів дослідники визначали за допомогою сервісу перевірки фактів Snopes і оцінок професійних фактчекерів.

Мовну токсичність вчені оцінювали через Google Jigsaw Perspective – сервіс, який використовує глибоке машинне навчання для пошуку токсичних повідомлень.

Для взаємодії з авторами вчені залучили бота, який сам писав нейтральні коментарі з посиланням на статті Snopes з поясненнями та доказами.

В цілому бот написав 1454 відповіді на фейки на кшталт "Нелегальні іммігранти вбили 10150 американців у 2018 році" або "Дональд Трамп намагався виселити з будинку ветерана, який завів собаку в терапевтичних цілях".



Фейкове повідомлення (ліворуч) і виправлення від бота МТІ (праворуч) / Фото МТІ

Висновки дослідження

У результаті виявили, що публічні виправлення не підвищували якість подальших ретвітів. Навпаки, після коментаря бота автор починав робити це ще частіше і з ще більш токсичними текстами, ніж раніше. Незалежно від політичних поглядів, на публічні виправлення ретвітів реагували всі користувачі однаково.

Схоже, причина саме в публічності. Ще одне схоже дослідження, яке вийшло майже одночасно, показало: якщо написати автору фейкового поста особисте повідомлення, звернувши його увагу на помилку, тоді це підвищить якість його подальшого контенту.

Публічні ж виправлення люди сприймають агресивно, як виклик до суперечки та протистояння одне одному.