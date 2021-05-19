Фахівці Массачусетського технологічного інституту виявили, що публічна вказівка на фейковість ретвіту не покращує якість наступних ретвітів автора. Щоб домогтися зниження кількості фейків, потрібно писати автору особисті повідомлення, а не викривати його публічно.
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Що показало дослідження
Отримавши публічний осуд, автор починає поширювати ще більше фейків з ухилом у бік своїх політичних переконань. При цьому їх мова стає ще більш токсичною.
- Вчені взяли 2000 користувачів Twitter, які регулярно ретвітили неправдиві повідомлення.
- Хибність ретвітів дослідники визначали за допомогою сервісу перевірки фактів Snopes і оцінок професійних фактчекерів.
- Мовну токсичність вчені оцінювали через Google Jigsaw Perspective – сервіс, який використовує глибоке машинне навчання для пошуку токсичних повідомлень.
- Для взаємодії з авторами вчені залучили бота, який сам писав нейтральні коментарі з посиланням на статті Snopes з поясненнями та доказами.
- В цілому бот написав 1454 відповіді на фейки на кшталт "Нелегальні іммігранти вбили 10150 американців у 2018 році" або "Дональд Трамп намагався виселити з будинку ветерана, який завів собаку в терапевтичних цілях".
Фейкове повідомлення (ліворуч) і виправлення від бота МТІ (праворуч) / Фото МТІ
Висновки дослідження
У результаті виявили, що публічні виправлення не підвищували якість подальших ретвітів. Навпаки, після коментаря бота автор починав робити це ще частіше і з ще більш токсичними текстами, ніж раніше. Незалежно від політичних поглядів, на публічні виправлення ретвітів реагували всі користувачі однаково.
Схоже, причина саме в публічності. Ще одне схоже дослідження, яке вийшло майже одночасно, показало: якщо написати автору фейкового поста особисте повідомлення, звернувши його увагу на помилку, тоді це підвищить якість його подальшого контенту.
Публічні ж виправлення люди сприймають агресивно, як виклик до суперечки та протистояння одне одному.