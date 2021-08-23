Автор наукової роботи про чесність збрехав у своєму дослідженні

Психолог Ден Аріелі відомий в усьому світі. Він є автором книги "Чесно про (не)чесність", яка видавалась і в Україні, оглядачем Wall Street Journal і постійним спікером TED Talk. У 2012 році він з кількома співавторами опублікував наукову статтю, яка вплинула на подальші дослідження брехні – її цитували понад 400 разів. Тепер з'ясувалось, що це дослідження містить вигадані дані.

Стаття Аріелі від 18 вересня 2012 року стверджувала, що для експерименту залучили страхову компанію, яка пропонувала своїм клієнтам заповнити невідоме опитування. Одна група повинна була поставити відмітку про правдивість наданої інформації на початку тексту. А друга – в кінці, тобто вже після заповнення форми. Таким чином начебто з'ясували, що люди з першої групи брехали менше.

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Правда чи брехня

Одразу ж після публікації стаття "підірвала" науковий світ. Всі обговорювали результати відкриття, а саму статтю процитували понад 400 разів у суміжних працях.

Цей "феноменальний" підхід одразу ж взялися тестувати. Його перевіряли державні компанії та приватні корпорації по всьому світу. Але ніхто так і не зміг відтворити аналогічні результати: люди брехали однаково в обох випадках.

За роботу взялася група незалежних розслідувачів. Вона вивчила дані, покладені в основу праці та дійшла висновку, що сам експеримент було сфальсифіковано, а цифри взяли з генератора випадкових чисел. Крім того, не вдалося знайти жодних згадок про джерело, на якому заснована стаття.

Що каже Аріелі

Пізніше виявилось, що четверо з п'яти авторів дослідження взагалі не брали участі у зборі даних. Єдиним, хто начебто отримував інформацію від страховиків, був сам Ден Аріелі. Проте, коли його запитали, з ким же він співпрацював, виявилось, що дослідник правди й брехні "не пам'ятає деталей".

Проте Аріелі не звикати. У 2008 році в іншій своїй роботі він заявив, що люди, які перед тестом називають 10 заповідей, також менше брешуть. Інша команда дослідників не змогла відтворити ефект. Ще один приклад датують 2010 роком: тоді автор посилався на дані іншої страхової компанії, але пізніше вона сама заявила, що не проводила подібних досліджень.

Книгу Дена Аріелі "Чесно про (не)чесність" в Україні у 2019 році опублікувало Видавництво Старого Лева. На 288 сторінках автор розповідає про "особливості світогляду та поведінки злочинців" і пропонує власну теорію, чому іноді люди вдаються до брехні.