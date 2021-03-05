Удосконалюючи свою систему активної допомоги водієві, компанія Tesla планомірно збільшувала вартість її активації – зараз повний перелік опцій, що входять в пакет FSD, оцінюється у 10 000 доларів. Відповідні функції активуються довічно, але з другого кварталу Tesla відкриє до них доступ з можливістю щомісячної оплати.

Організувати підписку на "автопілот" зі щомісячною абонентською платою вимагали ті клієнти Tesla, які хотіли б влаштувати собі тестування даної функції, або використовували електромобілі в лізинг, не бажаючи сплачувати опцію повністю для незнайомого майбутнього власника.

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Минулого року Ілон Маск регулярно заявляв, що до кінця року підписка стане доступною клієнтам, але у підсумку переніс цей момент на початок 2021 року.

Підписка на автопілот таки стане доступною у 2021 році

Тепер глава Tesla зі сторінок свого твітеру пообіцяв, що підписка буде доступна з другого кварталу поточного року, і дані терміни більше переглядатися не будуть. За його словами, активація функції FSD на постійній основі після оплати 10 000 доларів все одно залишиться більш вигідною пропозицією.

Користувачам будуть доступні навігація з використанням автопілота, автоматична зміна смуги руху, автоматична парковка транспортного засобу і виїзд з паркінгу до місця очікування власником, а також автоматичний перетин перехресть – як регульованих, так і не регульованих.

Скільки коштуватиме підписка на автопілот

Ціни поки не названі, але не можна виключати, що місяць підписки на FSD буде оцінений Tesla десь в 100 доларів, з можливістю подальшого підвищення ціни паралельно з удосконаленням функцій активної допомоги водієві.

До кінця року Tesla розраховує запустити сервіс пасажирських перевезень з використанням автоматично керованих серійних електромобілів. Швидкому поширенню автопілота планетою поки що перешкоджають юридичні обмеження – у більшості країн поки ще немає законодавчої бази, яка передбачала б можливість експлуатації безпілотних транспортних засобів та визначення відповідальності за їх участю в дорожніх інцидентах.

У одному з інтерв'ю Маск зазначав, що автопілоту Tesla потрібно буде найздити мільйони кілометрів, аби компанія могла представити контролюючим органам статистику, яка б переконала їх у тому, що ДТП з використанням автопілота набагато менше ніж коли автомобілем керує людин.