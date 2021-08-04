Інцидент стався у Норвегії. Чоловік у нетверезому стані сів за кермо, почав їхати, але через деякий час заснув.

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Рятівний автопілот

Джерело не повідомляє, чи система автопілота запустилась автоматично, виявивши відсутність реакцій водія, чи він сам запустив її, щоб поспати. Якийсь час Tesla рухалася самостійно, але потім зупинилась.

Річ у тім, що система, ще перебуваючи на стадії тестування, налаштована таким чином, щоб періодично просити водія підтвердити його присутність якими-небудь діями. Якщо ж водій не реагує, електромобіль з'їде на узбіччя і припаркується.

Так сталося і цього разу. Коли п'яний водій не відповів на запити автопілота, він скерував автомобіль на узбіччя і зупинив його. Очевидці заявили, що водій спав на кермі.

Водія затримано

Пізніше до автомобіля прибула поліція і зафіксувала нетверезий стан водія. При цьому він рішуче заперечував, що керував транспортним засобом.

Ім’я чоловіка не називають.