У якому аеропорту сталася подія, невідомо, але на кадрах можна побачити, як електромобіль рухається у бік літака, потім врізається у хвостову частину фюзеляжу та продовжує рух, повертаючи судно майже повністю.

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Відомо, що в інциденті з Tesla та літаком ніхто не постраждав, тому що в автомобілі та літаку нікого не було.

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У чому причина аварії

За непідтвердженою інформацією, власник Tesla скористався функцією Smart Summon, завдяки якій автомобіль самостійно під'їжджає до власника (на основі GPS-даних з його смартфона). Така опція доступна покупцям Tesla вже кілька років.

Коли електромобіль перебуває у режимі Smart Summon, власнику потрібно утримувати палець на екрані смартфона. Якщо виникає ситуація, що потребує зупинки машини, то водієві достатньо відірвати палець від екрану і машина зупиниться, проте електромобіль продовжував рухатися ще кілька секунд після контакту з літаком, що може вказувати на неуважність власника.