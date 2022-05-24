Як пише джерело, інцидент стався за участю автомобіля з увімкненим автопілотом. Однак у звіті судового відомства вважають, що провина лежить на водієві й до автопілота відношення не має.

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Що сталося і хто винен

  • У результаті аварії загинули дві людини. Обидві були пасажирами Honda Civic.
  • Двоє людей у ​​салоні Tesla також отримали поранення, але їхньому життю нічого не загрожує.
  • Автомобіль Tesla Model S проїхав на заборонний сигнал світлофора на швидкості в 119 кілометрів за годину і врізався в Honda.
  • Слідство підтверджує, що в машині була активна функція автопілота під час аварії.

Наслідки аварії у Лос-Анджелесі
Наслідки аварії у Лос-Анджелесі: Tesla Model S врізалась у Honda Civic / Фото ANGNews

  • За даними Окружного суду Лос-Анджелеса, власнику автомобіля було пред'явлено звинувачення в "ненавмисному вбивстві на транспортному засобі".
  • Покарання при цьому сильно варіюється. Наприклад, якщо незначне перевищення швидкості призводить до смерті, це тягне за собою тюремне ув'язнення на строк до одного року. Однак, якщо водій перебуває в нетверезому стані за кермом або в стані наркотичного сп'яніння, покарання буде набагато суворішим.
  • Суд Лос-Анджелеса заявив, що є достатньо доказів, щоб звинуватити водія Tesla у вбивстві. Судячи з опису цього звинувачення, є докази того, що водій виявляв грубу недбалість під час водіння. Однак судовий розгляд у цій справі тільки почався, а всі докази поки що не оприлюднені.

Наслідки аварії у Лос-Анджелесі
Наслідки аварії у Лос-Анджелесі: Tesla Model S врізалась у Honda Civic / Фото ANGNews

Судячи із даних ITHome, у 2019 році автопілот ще не вмів розпізнавати світлофори та реагувати на них автономно. Тому підставою для притягнення до відповідальності судовими органами є те, що водій неефективно керував автопілотом, що й призвело до аварії. Tesla також направила інженерів для надання свідчень, що автомобіль включив автопілот в момент інциденту, а руки водія були на кермі, але ні в момент зіткнення, ні за шість хвилин до аварії автівка не гальмувала жодного разу. А отже як мінімум протягом цього часу їхала містом на величезній швидкості. Це рівнозначно підтвердженню звинувачення у недбалості водіння.

Раніше Tesla створила відділ, що займається реагуванням на судові розгляди всередині компанії. Він включає в себе як пасивне реагування, так і активне переслідування. Ілон Маск каже, що цей новий відділ підпорядковується безпосередньо йому і створював повністю під його особистим контролем.