Як пише джерело, інцидент стався за участю автомобіля з увімкненим автопілотом. Однак у звіті судового відомства вважають, що провина лежить на водієві й до автопілота відношення не має.

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Що сталося і хто винен

У результаті аварії загинули дві людини. Обидві були пасажирами Honda Civic.

Двоє людей у ​​салоні Tesla також отримали поранення, але їхньому життю нічого не загрожує.

Автомобіль Tesla Model S проїхав на заборонний сигнал світлофора на швидкості в 119 кілометрів за годину і врізався в Honda.

Слідство підтверджує, що в машині була активна функція автопілота під час аварії.



Наслідки аварії у Лос-Анджелесі: Tesla Model S врізалась у Honda Civic / Фото ANGNews

За даними Окружного суду Лос-Анджелеса, власнику автомобіля було пред'явлено звинувачення в "ненавмисному вбивстві на транспортному засобі".

Покарання при цьому сильно варіюється. Наприклад, якщо незначне перевищення швидкості призводить до смерті, це тягне за собою тюремне ув'язнення на строк до одного року. Однак, якщо водій перебуває в нетверезому стані за кермом або в стані наркотичного сп'яніння, покарання буде набагато суворішим.

Суд Лос-Анджелеса заявив, що є достатньо доказів, щоб звинуватити водія Tesla у вбивстві. Судячи з опису цього звинувачення, є докази того, що водій виявляв грубу недбалість під час водіння. Однак судовий розгляд у цій справі тільки почався, а всі докази поки що не оприлюднені.



Наслідки аварії у Лос-Анджелесі: Tesla Model S врізалась у Honda Civic / Фото ANGNews

Судячи із даних ITHome, у 2019 році автопілот ще не вмів розпізнавати світлофори та реагувати на них автономно. Тому підставою для притягнення до відповідальності судовими органами є те, що водій неефективно керував автопілотом, що й призвело до аварії. Tesla також направила інженерів для надання свідчень, що автомобіль включив автопілот в момент інциденту, а руки водія були на кермі, але ні в момент зіткнення, ні за шість хвилин до аварії автівка не гальмувала жодного разу. А отже як мінімум протягом цього часу їхала містом на величезній швидкості. Це рівнозначно підтвердженню звинувачення у недбалості водіння.

Раніше Tesla створила відділ, що займається реагуванням на судові розгляди всередині компанії. Він включає в себе як пасивне реагування, так і активне переслідування. Ілон Маск каже, що цей новий відділ підпорядковується безпосередньо йому і створював повністю під його особистим контролем.

Нагадаємо, сьогодні активно ведуться суперечки щодо того, чи повинен постачальник системи автономного водіння нести відповідальність за аварії, пов’язані з автопілотом. З одного боку, автомобілем на момент аварії керує штучний інтелект, а з іншого – водій зобов'язаний контролювати його роботу і бути готовим узяти керування в будь-який момент.