Як пише джерело, інцидент стався за участю автомобіля з увімкненим автопілотом. Однак у звіті судового відомства вважають, що провина лежить на водієві й до автопілота відношення не має.
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Що сталося і хто винен
- У результаті аварії загинули дві людини. Обидві були пасажирами Honda Civic.
- Двоє людей у салоні Tesla також отримали поранення, але їхньому життю нічого не загрожує.
- Автомобіль Tesla Model S проїхав на заборонний сигнал світлофора на швидкості в 119 кілометрів за годину і врізався в Honda.
- Слідство підтверджує, що в машині була активна функція автопілота під час аварії.
Наслідки аварії у Лос-Анджелесі: Tesla Model S врізалась у Honda Civic / Фото ANGNews
- За даними Окружного суду Лос-Анджелеса, власнику автомобіля було пред'явлено звинувачення в "ненавмисному вбивстві на транспортному засобі".
- Покарання при цьому сильно варіюється. Наприклад, якщо незначне перевищення швидкості призводить до смерті, це тягне за собою тюремне ув'язнення на строк до одного року. Однак, якщо водій перебуває в нетверезому стані за кермом або в стані наркотичного сп'яніння, покарання буде набагато суворішим.
- Суд Лос-Анджелеса заявив, що є достатньо доказів, щоб звинуватити водія Tesla у вбивстві. Судячи з опису цього звинувачення, є докази того, що водій виявляв грубу недбалість під час водіння. Однак судовий розгляд у цій справі тільки почався, а всі докази поки що не оприлюднені.
Наслідки аварії у Лос-Анджелесі: Tesla Model S врізалась у Honda Civic / Фото ANGNews
Раніше Tesla створила відділ, що займається реагуванням на судові розгляди всередині компанії. Він включає в себе як пасивне реагування, так і активне переслідування. Ілон Маск каже, що цей новий відділ підпорядковується безпосередньо йому і створював повністю під його особистим контролем.