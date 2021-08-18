Про останній такий інцидент розповів користувач спільноти на Reddit з ніком BBFLG, який потрапив в аварію на Tesla Model X Long Range Plus. Згодом виявилося, що на тому ж відрізку дороги це вже п'ята така аварія.

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Деталі аварії

Історію члена спільноти на Reddit під ніком BBFLG підтвердили місцеві поліцейські та водій евакуатора, який забирав авто з місця ДТП. Згідно з даними, які відомі на момент розслідування, що триває, інцидент стався на дорозі в долині Йосеміті. Водій автівки рухався на швидкості 40 км/год, тому не постраждав серйозно.

Руки на кермі, очі на дорогу, але машина просто їхала прямо. В останній момент я зумів загальмувати на повороті, і навіть з руками на кермі я ніяк не міг зупинитися або повернути, через що довелося в'їхати на гравій між дорогами,

– йдеться у повідомленні BBFLG.

BBFLG також додав, що звернувся в Tesla після цього ДТП, але в компанії не надали особливого значення його повідомленням.

Судячи з усього, системи автомобіля не розпізнали розвилку між прямою та плавним поворотом.

Чому "авітопілоту" Tesla приділяють стільки уваги

Коли Tesla вперше представила власний автопілот, він привернув до себе чимало уваги. Однак з часом цей інтерес вщух. Дещо пізніше стали з'являтися повідомлення про серйозні аварії, які були викликані автопілотом, через що ажіотаж навколо цієї теми знову зріс.

Чи можна покласти вину за аварії на Tesla?

Це питання залишається відкритим. Tesla застерігає від використання "Автопілота" коли за кермом немає водія, або ж коли водій спить чи не дивиться на дорогу. Аби уникнути таких ситуацій, система безпеки Tesla обладнана засобами безпеки, які відстежують присутність водія за кермом, однак власники електромобілів навчилися обходити ці обмеження.

Важливо зазначити, що Tesla попереджає своїх водіїв про те, що "Автопілот" на даному етапі реалізації це лише система допомоги водію, яка вимагає його постійної уваги та участі – водій повинен бути готовим перехопити керування у будь-який момент.

Тому часто в інтернеті можна натрапити на відео, де видно, як водій Tesla спокійно спить, у той час як електромобіль рухається дорогою.

Водночас є чимало історій, схожих на ту, яка трапилася з реддітором BBFLG. Тут наче й водій стежив за дорогою, але авто всеодно відмовилося виконувати команди, що можна вважати несправністю, вина за яку лежить на Tesla.

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Чи справді автопілот загрожує життю людини

Будь-який автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки і неправильна його експлуатація разом з нехтуванням правил дорожнього руху його учасниками несе пряму загрозу життю людей. Нехтуючи вимогами Tesla щодо використання "Автопілоту" власник автівки ризикує власною безпекою та життям, адже ця система не призначена для повноцінного автономного керування електромобілем.

Водночас, водії Tesla значно рідше потрапляють в аварії ніж власники інших автівок і не в останню чергу це завдяки системі допомоги водію "Автопілот". В інтернеті можна знайти масу історій про те, як "автопілот" Tesla врятував того чи іншого водія від серйозної аварії. Також є чимало відео, які демонструють роботу цієї системи і такі свідчення сутт'єво переважають над історіями про аварії.

Раніше Ілон Маск відповідаючи на питання, чи дозволять колись "автопілоту" повноцінно керувати автомобілем без участі людини, відповів, що для цього уряду потрібно надати статистичні дані про те, що автомобілі Tesla з автопілотом значно рідше потрапляють в ДТП ніж інші, однак для цього потрібно наїздити мільйони клометрів.

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