Власник Tesla Model 3 показав, як автопілот справляється з дорогою з Сан-Франциско в Лос-Анджелес практично без втручання людини. Це перший зафіксований випадок використання повного автопілота для такої поїздки.

Водій взяв на себе управління лише один раз, щоб уникнути проблемної ділянки дороги. Весь інший час автомобіль їхав на автопілоті. Про це пише engadget.

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Що відбувається

Технологія автопілота Tesla, яка називається Full Self-Driving, все ще знаходиться в стадії бета-тестування і вся відповідальність за ситуацію на дорозі лежить виключно на водієві. Тим не менш, це досягнення свідчить про те, що автопілот вже цілком підходить для використання в роботаксі.

Свій експеримент водій зафільмував і пізніше опублікував у мережі: відео

При цьому необхідно враховувати, що в зимових умовах технології Tesla, засновані на камерах, не впораються і можуть зіткнутися з серйозними складнощами, оскільки сніг перешкоджає видимості розмітки на дорозі, наприклад. Тому можуть знадобитися лідари та інші датчики, щоб уникнути зіткнень. Теплий клімат Каліфорнії ідеально підходить для автопілота Тесла.

Tesla Model 3 – електричний п'ятимісний седан виробництва компанії Tesla. Модель запустили у продаж 31 березня 2016 року. Model 3 розроблена на новій платформі, відмінній від тієї, що використовується в Tesla Model S і Tesla Model X.