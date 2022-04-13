Ілон Маск вкотре може похвалитися, що Tesla FSD справляється зі своїм завданням краще, ніж більшість водіїв. Однак програмне забезпечення все ще продовжують тестувати і компанія нагадує, що автопілот є лише допоміжною системою, тому потребує уваги й пильності водія.

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Що відомо

На автомобілі була встановлена система автопілота FSD Beta 10.11.2.

Весь шлях тривалістю близько 600 кілометрів і зайняв трохи менше 7 годин.

У відеоролику показується, що свіжа версія системи Tesla FSD точно розпізнає розмітку, інших учасників дорожнього руху, різні ситуації й відповідним чином реагує на них.

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Раніше Маск заявляв, що мета для FSD — бути безпечнішим за середньостатистичного водія. Він також стверджував, що за більш ніж рік з моменту запуску програмного забезпечення FSD Beta, транспортні засоби, задіяні в проєкті, жодного разу не мали аварій. До цього твердження виникають питання. Адже повідомлень про аварії з увімкненим автопілотом вистачає. На жаль, навіть якщо кожен такий випадок потрапляє у пресу, не кожен потім отримує висвітлення у пресі результатів розслідування. Тому, ймовірно, Маск натякнув, що всі розслідування інцидентів з автопілотом показали, що провина за аварію лежить на людях або зовнішніх чинниках, але не на системі FSD.