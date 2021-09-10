Автопілот Tesla проїхався центом Києва – офіційно він доступний лише в США

Tesla давно оголосила про плани на запуск повноцінного автопілота Full Self-Driving, однак наразі він лише проходить тестування і доступний у США. Такі обмеження компанії не стали на заваді власникові Tesla Model 3 з Києва випробувати безпілотне водіння у столиці України.

Володар популярного електоркару Tesla Model 3 виклав у мережу відео та продемонстрував, як автівка рухається центром Києва без водія. Яку саме версію автопілота використовувала Tesla у столиці, невідомо, однак є версія, що це була Full Self-Driving 8.2, яка не є найновішою на даний момент.

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Варто зазначити, що програмне забезпечення Full Self-Driving злили у мережу відносно нещодавно, і тепер його можуть встановити усі власники Tesla, зламавши ПЗ автомобіля.

Вже давно відомо, що деякі хакери використовують root-доступ для активації експериментальних або неактивних функцій у своїх електромобілях.

Також відомо, що деякі власники автівок Tesla вже місяцями використовують систему автономного водіння FSD зламуючи електромобілі та не привертаючи уваги Tesla. Система дозволяє водієві вказувати точку на карті, а потім веде автомобіль в зазначеному напрямку самостійно.