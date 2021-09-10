Володар популярного електоркару Tesla Model 3 виклав у мережу відео та продемонстрував, як автівка рухається центром Києва без водія. Яку саме версію автопілота використовувала Tesla у столиці, невідомо, однак є версія, що це була Full Self-Driving 8.2, яка не є найновішою на даний момент.
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Варто зазначити, що програмне забезпечення Full Self-Driving злили у мережу відносно нещодавно, і тепер його можуть встановити усі власники Tesla, зламавши ПЗ автомобіля.
Також відомо, що деякі власники автівок Tesla вже місяцями використовують систему автономного водіння FSD зламуючи електромобілі та не привертаючи уваги Tesla. Система дозволяє водієві вказувати точку на карті, а потім веде автомобіль в зазначеному напрямку самостійно.