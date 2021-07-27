Тепер автопілот Tesla помилково розпізнав Місяць як жовтий сигнал світлофора. Про помилку в навігаційній системі розповів один із власників електромобіля Джордан Нельсон.

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Баг в автопілоті

Водій розмістив у Twitter ролик, де показав, як у режимі самостійного керування автомобіль переплутав супутник Землі зі світлофором.

На відео, знятому на мобільний телефон, Місяць розташований досить низько над горизонтом, автомобіль рухається в його бік, через що електрокар плутає його з сигналом світлофора, сповільнюючи автомобіль.

Через деякий час символ світлофора пропадав, а потім з'являвся знову.

Електромобілі Tesla оснащені системою допомоги водієві, але виробник попереджає, щоб люди ніколи не знімали рук з керма.

Нагадаємо, раніше Tesla запустила преміум-підписку на автопілот у своїх електрокарах за 199 доларів на місяць. При цьому, система все ще не перетворює Tesla в повністю автономний автомобіль, оскільки водієві все одно доведеться тримати руки на кермі і стежити за дорогою.