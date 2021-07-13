Автопілот Tesla навчать реагувати на поворотники, маячки і навіть на людські жести

Генеральний директор Tesla Ілон Маск пообіцяв, що система комп'ютерного зору Tesla Vision незабаром буде здатна виявляти сигнали поворотників інших транспортних засобів. Крім того автопілот зможе розпізнати проблискові маячки поліцейських машин та швидкої допомоги, і навіть жести рук.

У кніці минулого тижня Tesla випустила оновлення автопілота Full Self-Driving (FSD) Beta v9. Це найбільш значне оновлення системи допомоги водієві Tesla FSD Beta за останній час, оскільки тепер система спирається виключно на систему комп'ютерного зору Tesla Vision, яка використовує зображення з камер замість показань радарного датчика.

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Ілон Маск назвав оновлення програмного забезпечення "фантастичним", здатним до більш швидкого вдосконалення завдяки використанню машинного навчання.

Незабаром автопілот Tesla розширить свої можливості

Глава Tesla пообіцяв, що незабаром можливості автопілота значно розширяться.

Скоро він буде вловлювати покажчики повороту, звукові сигнали, проблискові маячки машин швидкої допомоги / поліції і навіть жести рук,

– повідомив Маск у твітері.

Він також зазначив, що Tesla працює над додаванням можливості реагування на звуки сирен і попереджуючі сигнали автомобілів.

Ці поліпшення будуть мати велике значення для безпілотної системи Tesla, яка отримає можливість реагувати на сигналізацію машин екстрених служб в разі потреби.