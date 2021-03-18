Tesla Model Y на "автопілоті" протаранила поліцейську машину в Мічигані

Автомобіль Tesla Model Y, який працював з активним режимом "Автопілот" (систему допомоги водієві від Tesla) врізався у поліцейську машину під час оформлення іншої ДТП. Це вже другий подібний інцидент за тиждень у цьому штаті.

Згідно з повідомленням поліції штату Мічиган у твітері, Tesla Model Y врізалася у синій поліцейський седан Dodge Charger, коли поліцейські фіксували зіткнення ще одного автомобіля з оленем в середу о 1:12 ночі за місцевим часом.

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Лейтенант Брайан Олексик зазначив, що поліцейська машина була припаркована і частково стояла на правій смузі шосе з увімкненими аварійними вогнями.

Це зіткнення стало ще одним у низці аварій за участі електрокарів Tesla, які викликали критику з боку захисників безпеки дорожнього руху і привели до початку розслідувань Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA). І це вже друге зіткнення за участі автомобіля Tesla у Мічигані за останній тиждень.

Наслідки аварії за участі електрокара Tesla

Чиновники заявили, що ні офіцери, ні 22-річний водій Tesla не постраждали. Останньому було видано повістки до суду за те, що він не поступився дорогою і їздив із припиненими правами. За словами поліцейського, водій повідомив, що машина працювала на автопілоті. Аварія сталася в окрузі Ітон на північний захід від Детройта.

Офіційні представники NHTSA на даний момент відмовляються коментувати цю аварію. NHTSA раніше відкрила розслідування більше ніж дюжини випадків зіткнень, які, як вважалося, були пов'язані з передовими системами допомоги водієві Tesla "Автопілот".

Звичайні автомобілі Tesla включають в себе стандартний пакет допомоги водієві під назвою "Автопілот". Більш просунутий варіант, розрекламований як повноцінний засіб автономного керування автомобілем продається сьогодні за додаткові 10 000 доларів однак наразі ця система не може бути активована повноцінно через розбіжності із законодавством.

Особливості роботи системи "Автопілот" від Tesla

Варто одразу наголосити, що жодна з цих систем допомоги у керуванні не робить автомобілі Tesla безпечним для експлуатації без водія і не знімає з людини відповідальності. Деякі клієнти, які купують дорогу версію "Автопілота", також можуть брати участь в програмі бета-тестування, у рамках якої Tesla опрацьовує новітні функції на звичайних водіях ще до того, як усі помилки й проблеми усунені. Системи можуть контролювати багато аспектів водіння, але Tesla завжди попереджає, що водій повинен стежити за дорогою і бути увесь час готовим взяти керування на себе.