Автономний робот-хімік досліджує перетворення неживої матерії в живу

У Шотландії створили автономного робота-хіміка. Він сам вибирає реагенти і ставить досліди під управлінням нейромережі. Машина досліджує процес зародження життя з неживої матерії.

Робот-хімік використовує машинне навчання, щоб вирішити, які реагенти і умови вибрати для наступного експерименту. Людина в цих дослідженнях присутня тільки в ролі спостерігача.

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Що шукають вчені

Мета нового робота – дослідження абіогенезу, формування живої матерії з неживої.

це найпопулярніша в науці теорія появи життя на Землі. Незважаючи на опрацьованість, вона має масу проблем — так, досі незрозуміло, в яких саме умовах прості хімічні речовини складалися у великі органічні молекули близько чотирьох мільярдів років тому.

Новий робот під управлінням потужної нейромережі проводить все нові і нові досліди, змінюючи діючі речовини і умови в реакторі.

Приблизно так само протікала хімічна еволюція, яка "збирала" складну органіку з простих елементів. Попри те, що у природи на це були мільйони років, робот зміг досягти деяких результатів всього за чотири тижні роботи.

Так, він допоміг виявити нові складні молекули, які здатні складатися самі собою і залишатися цілими протягом багатьох циклів експерименту.

Вченим навіть вдалося вивести нову формулу, за якою можна чисельно оцінити складність молекули і її придатність для ролі "будівельного блоку" живої матерії.

Дослідники впевнені, що їхня розробка зробить ще більше відкриттів, якщо буде працювати безупинно багато місяців або навіть років.