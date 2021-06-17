Робот-хімік використовує машинне навчання, щоб вирішити, які реагенти і умови вибрати для наступного експерименту. Людина в цих дослідженнях присутня тільки в ролі спостерігача.
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Що шукають вчені
Мета нового робота – дослідження абіогенезу, формування живої матерії з неживої.
Новий робот під управлінням потужної нейромережі проводить все нові і нові досліди, змінюючи діючі речовини і умови в реакторі.
Приблизно так само протікала хімічна еволюція, яка "збирала" складну органіку з простих елементів. Попри те, що у природи на це були мільйони років, робот зміг досягти деяких результатів всього за чотири тижні роботи.
Так, він допоміг виявити нові складні молекули, які здатні складатися самі собою і залишатися цілими протягом багатьох циклів експерименту.
Вченим навіть вдалося вивести нову формулу, за якою можна чисельно оцінити складність молекули і її придатність для ролі "будівельного блоку" живої матерії.
Дослідники впевнені, що їхня розробка зробить ще більше відкриттів, якщо буде працювати безупинно багато місяців або навіть років.