Перша спроба автономного судна перетнути Атлантичний океан закінчилася провалом

Через 400 років після того, як торгове судно Мейфлауер (Mayflower) здійснило історичну подорож з Англії до Америки перетнувши Атлантичний океан, футуристичний тримаран з такою ж назвою відправився у плавання за аналогічним маршрутом. На борту не було жодної людини, натомість судно обладнане радарами, сенсорами та системою ШІ, однак подорож не була успішною.

Тримаран створювався спільними зусиллями компаній IBM та Promare, некомерційної організації, що займається морськими дослідженнями. Автономний човен завдовжки 15 метрів вирушив у плавання біля узбережжя англійського Плімута на початку минулого тижня.

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Автономний тримаран повинен був перетнути Атлантичний океан та дістатися до берегів американського Плімута, де у 1620 році заснували поселення перші колонізатори з Англії.

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Команда проєкту автономного судна Mayflower / Фото IBM

Технічна неполадка перервала історичний круїз

Передбачалося, що під час плавання Mayflower буде здійснювати збір кліматичних даних, а також інформацію про забруднення океану пластиковими відходами. Однак уже незабаром виникла "незначна механічна проблема", якої виявилося досить, щоб Promare тимчасово перервала місію і віддала тримарану команду на повернення до точки старту.

Причина поломки

Згідно з наявними даними, човен встиг подолати з моменту початку плавання близько 550 кілометрів, що приблизно дорівнює десятій частині маршруту. Проблема була виявлена, коли фахівці помітили, що тримаран рухається приблизно вдвічі повільніше, ніж повинен.

Передбачається, що проблема може бути пов'язана з поломкою одного з вузлів, що стосується резервного дизельного двигуна.

Історія створення автономного судна

Автономний "Мейфлауер" почали будувати у 2018 році і спустили на воду восени минулого року.