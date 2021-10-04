Автономне судно Saildrone Explorer SD 1045 було розроблене компанією Saildrone.Inc. Човен, який більше схожий на дошку для серфінгу, проривається через ураган Сем, який має 4 категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона. Швидкість вітру сягала позначки 190 кілометрів на годину, а висотах хвиль – 15 метрів.

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Автономне судно проривається через ураган: дивитись відео

Saildrone Explorer та ураган Сем

Судна Saildrone використовуються для дослідження океанів та їхнього дна. Рухаються човни, використовуючи енергію вітру. Для цього вони оснащені спеціальним "ураганним парусом", який може витримувати значні навантаження.

Автономність судна відкриває перед дослідниками великі перспективи.

Наприклад, можна детальніше вивчити ураган з самої його середини без ризику для здоров'я людей. Saildrone Explorer SD 1045 має для цього необхідні інструменти та може провести різноманітні заміри:

Швидкість та напрямок вітру.

Атмосферний тиск.

Температуру.

Солоність води.

Вологість та інше.

Дані, які збере океанічний дрон допоможуть у побудові точніших прогностичних комп'ютерних моделях. Всього у розпорядженні Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) є п'ять таких "ураганних" дронів.