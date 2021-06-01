Автономні бойові дрони атакували людей за власним рішенням

Згідно з доповіддю ООН щодо Лівії, бойові дрони вперше атакували людей в повністю автономному режимі. Турецький квадрокоптер Kargu-2 знищив живу ціль без втручання оператора у 2020 році.

Експертна група Ради Безпеки ООН по Лівії випустила звіт. Згідно з ним у березні 2020 року бойовий квадрокоптер міг вперше ліквідувати живу ціль в повністю автономному режимі, без втручання оператора.

Цікаво 5 причин, чому вам варто купити бездротові навушники FreeBuds 4i від Huawei

Що сталося

Імовірно, інцидент стався в ході зіткнень між урядовими силами Лівії і військовим угрупованням на чолі з Халіфою Хафтаром, командувачем Лівійської національної армії. Квадрокоптери Kargu-2 працювали в автономному режимі, який не вимагав втручання людини. Таким чином він сам обрав свою ціль за допомогою вбудованих алгоритмів.



Бойовий квадрокоптер Kargu-2 турецької компанії STM / Фото STM

Автономні бойові системи були запрограмовані на атаку цілей без необхідності передачі даних між оператором і квадрокоптером. По суті, це справжнє втілення принципу "вистрілив і забув",

– йдеться у звіті експертної групи Ради Безпеки ООН по Лівії

Фахівець Національного консорціуму з вивчення тероризму та антитерористичної політики Зак Калленборн вважає, що це перший в історії випадок повністю автономної атаки робота на людину, і це — "тривожна новина".

Калленборн вказує на можливі проблеми з розпізнанням цілей, адже бортовий комп'ютер дрона може помилитися і атакувати мирних жителів.

Безпілотний квадрокоптер Kargu-2 турецької компанії STM надійшов на озброєння турецької та азербайджанської армій у 2020 році. Його можна використовувати проти рухомих і нерухомих цілей у ручному або автономному режимі. Kargu-2 несе в собі заряд вибухівки і врізається в ціль, знищуючи її разом з собою.

Дивіться демонстрацію можливостей дрона: відео