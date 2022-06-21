Як повідомляє джерело, щоліта в Бейдайхе, що біля Пекіна, проводяться зустрічі китайського керівництва. Ці зібрання називають "секретними", а тому влада намагається забезпечити якнайвищий рівень безпеки. Простіше кажучи, партія боїться шпигунства.

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Tesla – друг чи ворог

Цікаво, що Tesla має хороші відносини з урядом Китаю. Раніше сторони дійшли згоди, в результаті якої компанія стала першим іноземним автовиробником, який повністю володів автомобільним заводом в країні без необхідності створювати спільне підприємство з державним органом. Крім того, Ілон Маск, генеральний директор Tesla, відомий тим, що хвалить китайський народ і утримується від критики уряду. Попри це останній висловив явні побоювання з приводу того, що автомобілі компанії можуть бути залучені в шпигунську діяльність.

Імовірно, мова йде про камери, велику кількість яких використовує кожен автомобіль Tesla, а також те, куди потім надходять дані з них. Раніше Маск коментував цю історію, заявивши, що Tesla "не використовує камери своїх автомобілів для стеження за Китаєм", але це, схоже, не зменшило побоювань, оскільки, за повідомленнями, все більше державних структур почали забороняти працівникам паркувати автомобілі Tesla на державній власності. Це, наприклад, зробила китайська армія.

Після цих суперечок Tesla навіть оголосила, що буде зберігати всі дані, зібрані в Китаї, локально. А ще через кілька місяців повідомила про новий дата-центр в країні. Чи допомогло це? Переважно ні. Тож тепер всім автомобілям Tesla буде заборонено їздити дорогами Бейдайхе як мінімум два місяці:

Автомобілям Tesla буде заборонений в'їзд у китайський прибережний район Бейдайхе, місце проведення секретного щорічного літнього зібрання керівництва партії, принаймні на два місяці, починаючи з 1 липня,

– повідомив агентству Reuters у понеділок представник місцевої дорожньої поліції.

Хоча влада й не коментувала причину заборони, припускають, що вони не хочуть, щоб камери на автомобілях Tesla фіксували що-небудь, пов'язане з зустріччю.