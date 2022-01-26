На автомобільному заводі Tesla помер працівник: відомі причини

У середу, 19 січня, співробітник заводу Tesla у Фрімонті, штат Каліфорнія, раптово помер на роботі. Після інциденту Управління з охорони праці та гігієни праці Каліфорнії (OSHA) почало розслідування.

Померлий був співробітником заводського цеху з виробництва силових агрегатів. Уряд штату заявив, що смерть працівника сталася не через нещасний випадок на виробництві.

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Що сталося

Вивчення обставин показало, що провини компанії в цьому немає.

Штат Каліфорнія та OSHA не проводять подальших розслідувань, оскільки причиною цієї смерті була особиста проблема зі здоров'ям,

– заявив у вівторок уряд Каліфорнії.

Раніше працівник того ж заводу, на ім'я Денніс Дюран, публікував відеоролик, в якому він назвав заводу Tesla у Фрімонті "сучасною промисловою потогінною системою", вказуючи на важкі умови праці.

Компанія Tesla постійно нарощує темпи виробництва і торік відвантажила майже мільйон електромобілів.

За час роботи заводу ЗМІ повідомляли про кілька сотень різних інцидентів, коли працівники скаржилися на проблеми зі здоров'ям через важкі умови праці. Це різного роду падіння, запаморочення із втратою свідомості, біль у грудях та спині.

15 працівників, деякі з яких уже звільнилися, вважають, що на працівників фабрики постійно чиниться сильний тиск для того, щоб виконувались норми. В інтерв'ю виданню The Guardian вони заявили, що неодноразово були свідками раптових падінь своїх колег внаслідок перевтоми.

Я бачив людей, які падають на підлогу і розбивають обличчя. Нас відправляли працювати, кажучи, щоб ми обходили того, хто впав, у той час, як людина продовжувала лежати на підлозі,

– говорить Джонатан Галеску, співробітник Tesla.

Загалом на заводі Tesla зараз працює понад 10 000 людей. Це не перший випадок смерті на заводі: у грудні минулого року на виробництві Tesla у Фрімонті сталося вбивство. 29-річний Ентоні Соліма застрелив 42-річного Лі Брейзера під час сварки.