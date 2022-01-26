На автомобільному заводі Tesla помер працівник: відомі причини
Джерело:Mydrivers
У середу, 19 січня, співробітник заводу Tesla у Фрімонті, штат Каліфорнія, раптово помер на роботі. Після інциденту Управління з охорони праці та гігієни праці Каліфорнії (OSHA) почало розслідування.
Померлий був співробітником заводського цеху з виробництва силових агрегатів. Уряд штату заявив, що смерть працівника сталася не через нещасний випадок на виробництві.
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Що сталося
Вивчення обставин показало, що провини компанії в цьому немає.
Штат Каліфорнія та OSHA не проводять подальших розслідувань, оскільки причиною цієї смерті була особиста проблема зі здоров'ям,
– заявив у вівторок уряд Каліфорнії.
- Раніше працівник того ж заводу, на ім'я Денніс Дюран, публікував відеоролик, в якому він назвав заводу Tesla у Фрімонті "сучасною промисловою потогінною системою", вказуючи на важкі умови праці.
- Компанія Tesla постійно нарощує темпи виробництва і торік відвантажила майже мільйон електромобілів.
- За час роботи заводу ЗМІ повідомляли про кілька сотень різних інцидентів, коли працівники скаржилися на проблеми зі здоров'ям через важкі умови праці. Це різного роду падіння, запаморочення із втратою свідомості, біль у грудях та спині.
- 15 працівників, деякі з яких уже звільнилися, вважають, що на працівників фабрики постійно чиниться сильний тиск для того, щоб виконувались норми. В інтерв'ю виданню The Guardian вони заявили, що неодноразово були свідками раптових падінь своїх колег внаслідок перевтоми.
Я бачив людей, які падають на підлогу і розбивають обличчя. Нас відправляли працювати, кажучи, щоб ми обходили того, хто впав, у той час, як людина продовжувала лежати на підлозі,
– говорить Джонатан Галеску, співробітник Tesla.
Загалом на заводі Tesla зараз працює понад 10 000 людей. Це не перший випадок смерті на заводі: у грудні минулого року на виробництві Tesla у Фрімонті сталося вбивство. 29-річний Ентоні Соліма застрелив 42-річного Лі Брейзера під час сварки.