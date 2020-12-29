Кожному власнику авто хочеться, щоб салон автомобіля був чистий та затишний. Завжди можна відвідати автомобільну мийку і за окрему платню вам приберуть салон. Однак не кожного разу автомобілю потрібні такі комплексні процедури. У більшості випадків повноцінно прибрати салон вам допоможе автомобільний пилосос. Розповідаємо як його вибрати.

Прибирати салон автомобіля можна і звичайним домашнім пилососом, але у більшості випадків вони дуже громіздкі і виникає проблема у тому, що потрібно шукати місце для підключення їх до мережі. Тому, обираючи пилосос для автомобіля, першою та головною порадою буде обирати акумуляторний пилосос, який не потребує розетки для роботи.

Щоб зрозуміти, який автомобільний пилосос обрати, потрібно ознайомитися з перевагами та недоліками девайсів такого типу.

До переваг таких пристроїв можна віднести їх здатність вичищати крихти й сміття з важкодоступних місць: під кріслами, у стиках між спинками і сидіннями, в кишенях дверей та інших не простих у доступності місцях.

Ще один плюс – простота застосування. Автопилосос – дуже інтуїтивний пристрій, з яким може впоратися навіть дитина.

Безумовний плюс – компактність, яка дозволяє легко маневрувати під час прибирання. Такі пилососи зазвичай не великі та не важкі.

Важливий плюс, про який ми згадували вище – автономність. Акумуляторні автомобільні пилососи не потребують розеток для роботи і це дуже значна перевага.

Серед мінусів можна виділити невеликий ресурс роботи таких пристроїв. В середньому вони працюють від 10 до 15 хвилин та потребують довгої зарядки, однак є винятки.

Невеликий вміст контейнера. Ця характеристика також залежить від моделі, але в середньому автомобільні пилососи не можуть похвалитися місткими ємностями для збору сміття.

Потужний автопилосос – виняткова рідкість. Більшість моделей мають мінімальну силу всмоктування.

Тож під час пошуку автомобільного пилососа потрібно зважити на поширені мінуси та шукати модель з акумулятором, яка розрахована на тривалий час роботи, має місткий контейнер та достатньо потужна для продуктивної роботи.

На ринку можна знайти автомобільні пилососи, які мають усі переваги такої техніки та позбавлені вищезгаданих мінусів. Одним з таких автомобільних пилососів є акумуляторний Bosch BBS81PET, який має низку переваг.

Потужність та автономність

Мотор DigitalSpin, який є серцем цієї моделі, гарантує високу потужність, продуктивність, компактність, легкість та довгий строк служби. Автономність пилососа приємно дивує. У звичайному режимі роботи без електрощітки цей пилосос здатен пропрацювати 40 хвилин. Якщо ввімкнути електрощітку, час дещо скорочується – 35 хвилин, яких все ще цілком достатньо, щоб прибрати авто. Є ще один режим роботи електрощітки – "турбо". З ним пилосос працюватиме 10 хвилин, але швидше за все цей режим вам знадобиться лише в окремих місцях автомобіля, або тоді, коли у вас є домашні тварини.

Продуктивність

У прибиранні автівки цьому невеликому девайсу немає рівних. Завдяки електрощітці ProAnimal ви зможете ефективно очистити будь-які поверхні від шерсті домашніх тварин з додатковим роликом. Також тут є додаткова міні-електрощітка для прибирання шерсті домашніх улюбленців із обивки м'яких меблів.

Контейнер пилососа достатньо місткий для того, щоб вам не потрібно було очищувати його кожні кілька хвилин під час прибирання. Його цілком достатньо, щоб повністю прибрати весь салон автомобіля за один раз.

До речі, завдяки картриджній системі фільтрації відпрацьоване повітря фільтрується тричі до 99,9%. Як результат: відпрацьоване повітря чистіше за повітря, яким ви дихаєте.

Акумулятор

Окремо варто сказати кілька слів про акумулятор пристрою. Більшість інструментів мають різні акумулятори які відрізняються за типами, потіжністю та системами кріплення. Однак у акумуляторному пилососі Bosch BBS81PET використовується універсальний змінний акумулятор Power for ALL, який є частиною 18-ти вольтної системи Bosch (зелена лінійка продуктів). Цей акумулятор сумісний з багатьма електроінструментами та садівничими пристроями від Bosch.

Час зарядки акумулятора через док-станцію складає 5 годин. Однак завдяки швидкісному зарядному пристрою BHZUC181, який можна окремо придбати, час зарядки суттєво скорочується всього до 60 хвилин.

Універсальність

Пилосос Bosch BBS81PET чудово впорається з прибиранням автомобіля, однак його з легкістю можна використовувати і вдома для прибирання важкодоступних місць, або ж для того, щоб швидко прибрати, наприклад, на кухні, у випадку якщо хтось щось випадково розсипав. Вам не потрібно йти в комірку, витягати свій великий пилосос, розмотувати шнур – ви просто знімаєте акумуляторний пилосос з бази і він готовий до роботи.

Не варто витрачатися на сумнівні прилади, нездатні повноцінно почистити салон. Багатофункціональний, автономний і більш потужний аналог від Bosch для будинку та автомобіля допоможе якісно прибрати і заощадити на додаткові послуги автомийки.