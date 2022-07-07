Автомобілі Tesla тепер сканують ями на дорогах, щоб їх уникати

Компанія Tesla підтвердила, що її автомобілі тепер сканують нерівності на дорогах, щоб уникнути їх. Потрібно це для досягнення повного автономного водіння.

За словами компанії, система повинна бути здатна обробляти широкий спектр різних сценаріїв, включаючи різні погодні та дорожні умови. Такі умови, як вибоїни, іноді можуть бути важкими для водіїв-людей, і деякі з них вважають малоймовірним, що системи самостійного водіння зможуть правильно орієнтуватися в них. Тесла використовує величезний набір даних, зібраний з камер автомобілів своїх клієнтів, оснащених автопілотним обладнанням. Інформація надалі обробляється нейронною мережею.

Цікаво Вслід за Китаєм: поліція Берліна заборонила електромобілям Tesla заїжджати на свої об'єкти

Деталі

Про те, що автопілот Tesla в кінцевому підсумку буде виявляти вибоїни та складати мінікарти, щоб запам'ятовувати їх і уникати, Ілон Маск заявив ще у 2020 році. Два роки по тому автопілот Tesla все ще знаходиться на стадії тестування, поступово наповнюючись новими функціями.

В описі до оновлення програмного забезпечення компанія пише таке: "Адаптивна підвіска Tesla тепер буде регулювати висоту ходу для майбутньої ділянки нерівної дороги. Це коригування може відбуватися в різних місцях, залежно від наявної можливості, оскільки транспортний засіб завантажує приблизні дані дорожньої карти, згенеровані автомобілями Tesla".

Очевидно, що ця функція буде доступна тільки в автомобілях Tesla з адаптивною підвіскою, таких як нові Model S і Model X.