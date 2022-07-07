За словами компанії, система повинна бути здатна обробляти широкий спектр різних сценаріїв, включаючи різні погодні та дорожні умови. Такі умови, як вибоїни, іноді можуть бути важкими для водіїв-людей, і деякі з них вважають малоймовірним, що системи самостійного водіння зможуть правильно орієнтуватися в них. Тесла використовує величезний набір даних, зібраний з камер автомобілів своїх клієнтів, оснащених автопілотним обладнанням. Інформація надалі обробляється нейронною мережею.

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Про те, що автопілот Tesla в кінцевому підсумку буде виявляти вибоїни та складати мінікарти, щоб запам'ятовувати їх і уникати, Ілон Маск заявив ще у 2020 році. Два роки по тому автопілот Tesla все ще знаходиться на стадії тестування, поступово наповнюючись новими функціями.

В описі до оновлення програмного забезпечення компанія пише таке: "Адаптивна підвіска Tesla тепер буде регулювати висоту ходу для майбутньої ділянки нерівної дороги. Це коригування може відбуватися в різних місцях, залежно від наявної можливості, оскільки транспортний засіб завантажує приблизні дані дорожньої карти, згенеровані автомобілями Tesla".

Очевидно, що ця функція буде доступна тільки в автомобілях Tesla з адаптивною підвіскою, таких як нові Model S і Model X.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск озвучив нову дату появи повністю автономної Tesla. Подібні обіцянки генеральний директор компанії робить досить часто, але строки щоразу зсуваються.